Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf frischer Tat bei Diebstahl erwischt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.4.2021 erwischte eine Polizistin gegen 12.15 Uhr in einem Discounter an der Ostbredenstraße in Ahlen eine 42-Jährige bei einem versuchten Diebstahl auf frischer Tat. Die Zivilbeamtin beobachtete, wie die Dortmunderin mehrfach versuchte Gegenstände aus der Handtasche einer 81-jährigen Ahlenerin und aus dem Einkaufswagen des 82-jährigen Ehemanns zu stehlen. Die Polizistin nahm die Tatverdächtige vorläufig fest. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung konnte die 42-Jährige die Polizeiwache verlassen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell