POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Autofahrer vor Ampel eingeschlafen - Blutprobe folgte

Am Mitwoch, 21.4.2021 stellten Polizisten gegen 22.45 Uhr auf der Einener Straße in Müssingen einen schlafenden, betrunkenen Autofahrer fest. Die Beamten wollten nach links in Richtung Warendorf fahren und mussten an der Ampel hinter einem Auto auf grün warten. Als sie losfuhren, stellten sie den schlafenden Autofahrer auf der Nebenspur fest. Die Einsatzkräfte weckten den 22-Jährigen und ließen ihn im weiteren Verlauf der Kontrolle einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund der nachgewiesenen absoluten Fahruntüchtigkeit folgte für den Everswinkler die Entnahme einer Blutprobe.

