Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.4.2021 kontrollierten Polizisten gegen 11.55 Uhr einen Autofahrer auf der Staße Am Aechterkamp in Ahlen. Bei der Überprüfung des Ahleners ergaben sich bei ihm Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der 18-Jährige führte einen Drogenvortest durch, der positiv war und räumte den Konsum am Vortag ein. Folglich ließen die Beamten dem Fahranfänger eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm bis zur Ausnüchterung Kraftfahrzeuge zu führen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell