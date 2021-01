Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit internationalem Haftbefehl gesuchter 30-jähriger Nordmazedonier auf der Autobahn A 52 verhaftet

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am 13. Januar 2021 um 17:10 Uhr kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn A 52 einen 30-jährigen Nordmazedonier nach der Einreise aus den Niederlanden in einem Fiat Ducato mit Euskirchener Zulassung. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die nordmazedonischen Behörden den Reisenden mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Raubes suchten. Im Jahr 2017 verurteilte ein Gericht in Skopje den 30-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Hier wurde die Identität des Gesuchten anhand der Fingerabdrücke bestätigt. Am Donnerstagmorgen, 14.01.2021 wird der Nordmazedonier dem Haftrichter beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt.

