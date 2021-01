Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 34-jähriger Pole gibt seinen Führerschein bei der Bundespolizei in Kleve ab

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Ein 34-jähriger Pole mit Wohnsitz in Kleve wurde am Dienstagnachmittag, 12. Januar 2021 um 16:50 Uhr, auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Kleve vorstellig, um seinen Führerschein abzugeben. Gegen den Mann besteht ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid des Landkreis Lippe. Neben der Geldbuße wurde gegen ihn ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Hierzu wurde er aufgefordert seinen Führerschein spätestens bis zum 18. Januar 2021 abzugeben oder per Post einzusenden. Bei der Überprüfung der Personalien auf der Dienststelle in Kleve wurde festgestellt, dass gegen den Polen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung seitens der Staatsanwaltschaft Kleve wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vorlag. Hiernach musste der Gesuchte eine Geldstrafe in Höhe von 25 EUR bezahlen oder eine eintägige Haftstrafe verbüßen. Die drohende Haftstrafe konnte er jedoch abwenden, da er die Geldstrafe vor Ort bezahlte. Anschließend wurde ihm die Weiterreise gestattet.

