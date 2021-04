Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.4.2021, 18.30 Uhr wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall an der Ostbredenstraße in Ahlen leicht verletzt. Eine 23-Jährige bog mit ihrem Pkw von dem Parkplatz eines Discounters nach links auf die Ostbredenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 26-Jährigen. Der Ahlener befuhr die Ostbredenstraße aus Richtung Hansaplatz kommend. An beiden Autos enstand erheblicher Sachschaden, der auf 15.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Rettungskräfte brachten die 8-Jährige, die im Pkw der 23-jährigen Ahlenerin saß, in ein Krankenhaus.

