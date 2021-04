Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.4.2021 wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 12.40 Uhr an der Einmündung Hammer Straße/Raabestraße in Ahlen ereignete, leicht verletzt. Der 27-Jährige befuhr die Landstraße in Richtung stadteinwärts. Eine 66-jährige Ahlenerin befuhr die Hammer Straße in die entgegengesetzte Richtung und bog nach links in die Raabestraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des Ahleners. Er rutschte über die Motorhaube und stürzte dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

