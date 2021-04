Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugenhinweis nach Graffitischmierereien gesucht

Warendorf (ots)

An den vergangenen beiden Wochenenden (10.-12.4.2021 und 17.-18.04.2021) kam es im es Umfeld der Straße Am Siechenbach in Beckum zu mehreren Graffitischmierereien. Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen gegeben können oder die Sachbeschädigungen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

