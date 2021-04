Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Automaten an Tankstellen aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Dienstag, 20.4.2021, 22.00 Uhr und Mittwoch, 21.4.2021, 5.00 Uhr mehrere Automaten an Tankstellen an der Carl-Benz-Straße und der Füchtorfer Straße in Sassenberg auf. Bei dem Diebstahl erbeuteten der oder die Täter eine geringe Menge Bargeld. Wer hat in der Nacht im Bereich der Tankstellen verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

