Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünnighausen/Wadersloh. Nach Automatenaufbruch Festnahme

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.4.2021 nahm die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem Automatenaufbruch in Sünninhausen nach einer Verfolgung bis nach Wadersloh vorläufig fest. Ein Anwohner beobachtete zwei Männer, die sich verdächtig vor einem Zigarettenautomaten aufhielten. Der 60-Jährige informiert gegen 0.35 Uhr die Polizei und konnte angeben, dass die Männer offensichtlich mit einem grauen Auto weggefahren seien. Einer der Verdächtigen soll eine Tüte getragen haben. Während der Fahndung entdeckten Polizisten einen verdächtigen Pkw und folgten diesem bis nach Wadersloh. Als der Fahrer den folgenden Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er die Geschwindigkeit erheblich. Im weiteren Verlauf bog der Fahrer in eine Hofzufahrt an der Straße Köngisbusch ab und hielt an. Dort beobachteten die verfolgenden Beamten, wie zwei Männer aus dem Auto sprangen und wegliefen. Auf dem Beifahrersitz saß ein 34-jähriger aus Lippstadt, den die Einsatzkräfte vorläufig festnahmen. Das Auto wurde sichergestellt. Ebenso eine Tüte mit mehreren Zigarettenschachteln, die während der Verfolgung aus dem Pkw geworfen wurde. Für die Fahndung nach den beiden Flüchtigen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dennoch gelang es nicht, die Mittäter zu finden. Der Festgenommene wird im Laufe des Vormittags vernommen, weitere polizeiliche Maßnahmen werden geprüft. Wer hat die flüchtigen Mittäter beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Automatenaufbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell