Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bedrohung in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.4.2021 kam es gegen 21.50 Uhr zu einer Bedrohung in einem Mehrfamilienhaus an der Kapellenstraße in Beckum. Ein 39-jähriger Bewohner schaltete die Sicherung der Stromversorgung eines Nachbarn aus. Der Stromkasten befindet sich frei zugänglich im Hausflur. Als der 48-jährige Nachbar draufhin seine Sicherung wieder aktivierte und gleichzeitig die Sicherung des 39-Jährigen ausschaltete, bedrohte der Jüngere den Älteren mit einem Messer. Des Weiteren gab der 39-Jährige an, den 48-Jährigen umbringen zu wollen und war einem Gespräch nicht zugänglich. Der 48-Jährige ging zurück in seine Wohnung und rief die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, sprach der 39-Jährige weitere Drohungen gegen die Beamten aus. Er war sehr aggressiv und führte scheinbar Selbstgespräche. Angeforderte Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den Tatverdächtigen fest. Anschließend wurde der Beckumer in eine Fachklinik eingewiesen.

