Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Technischer Defekt sorgte für starke Rauchentwicklung - Ergänzung zur Pressemeldung vom 19.4.2021, 19:04 Uhr

Warendorf (ots)

Am Montagnachmittag (19.04.2021, 16.25 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung an der Heddigermarkstraße in Beckum gerufen. Im Keller war ein Brand aufgrund eines technischen Defekts an einem Drucker ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

