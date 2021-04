Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Bei Auffahrunfall drei Verletzte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021 ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 51 in Telgte, bei dem drei Frauen verletzt wurden. Eine 22-Jährige stand mit ihrem Auto am Ende einer Fahrzeugschlange in Höhe der Fußgängerampel der psychiatrischen Fachklinik. Eine 27-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Auto der 22-Jährigen auf. Hierbei wurden die 22-Jährige sowie ihre 21-jährige Beifahrerin aus Telgte leicht und die 27-jährige Sassenbergerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Die B 51 war im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr wurde abgleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell