Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autoaufbruch - Handtasche gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 20.10.2020, ist ein Auto in Detzeln aufgebrochen worden. An dem Mercedes-Benz, der direkt vor einer Scheune an der Ortsdurchfahrt stand, wurde die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen und aus dem Innenraum eine schwarze Handtasche entwendet. Ein roter Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag befand sich darin.

