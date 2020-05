Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeuge (29) meldet Brand an Autowerkstatt

45127 E.-Stadtmitte: In der Nacht zu Sonntag (17. Mai) meldete ein 29-jähriger Zeuge gegen 00:15 Uhr einen Brand an einer Autowerkstatt an der Hachestraße. Eine Mülltonne vor der Werkstand stand in Flammen. Das Feuer breitete sich bereits auf das Dach und auf die Fassade des Gebäudes aus. Die Feuerwehr Essen konnte den Brand zügig eindämmen und letztendlich löschen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden - Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Tatörtlichkeit und ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Weitere Zeugen, die Hinweise zu möglichen Verdächtigen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei den zuständigen Brandermittlern unter der 0201/ 829-0. /JH

