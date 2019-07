PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 30.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Kosmetikstudio, Bad Homburg v. d. Höhe, Ferdinandstraße, Mittwoch, 24.07.2019, 19:00 Uhr bis Montag, 29.07.2019

(fs)Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 24.07.2019, 19:00 Uhr bis Montag, 29.07.2019 gewaltsam in ein Kosmetikstudio in der Ferdinandstraße in Bad Homburg eingedrungen. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich die Täter mittels unbekanntem Hebelwerkzeug Zugang zu den Räumlichkeiten, welche sie sodann nach Diebesgut durchsuchten. Mit technischen Geräten im Wert von ca. 3.700 Euro ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Randalierer in Gewahrsam genommen, Usingen, Bahnhofstraße, Montag, 29.07.2019, 23:35 Uhr

(fs)Ein 27-jähriger Mann hat gestern Abend in Usingen randaliert und dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Wie der Polizei durch Zeugen gemeldet wurde, warf der Mann mehrere gefüllte Mülltonnen auf die Straße, die dabei beschädigt wurden. Durch auslaufende Flüssigkeiten wurden Teile der Straße verunreinigt, des Weiteren war aufgrund der auf der Straße liegenden Mülltonnen eine Gefährdung des Straßenverkehrs nicht auszuschließen. Aufgrund der detaillierten Beschreibung konnte der Mann schnell durch Beamte der Polizeistation Usingen ausfindig gemacht und zur Rede gestellt werden. Einem im Anschluss an die Personalienaufnahme ausgesprochenen Platzverweis kam der Unbelehrbare nicht nach, weshalb er in Polizeigewahrsam genommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Geldbörse gestohlen, Oberursel, Pfeiffstraße, Montag, 29.07.2019, 12:45 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben einem 84-jährigen Mann während des Einkaufes in einem Lebensmittelmarkt in der Pfeiffstraße in Oberursel bestohlen. Der 84-Jährige bemerkte das Fehlen seiner Geldbörse an der Kasse, als er gerade seine Einkäufe bezahlen wollte. Wie es den Tätern unbemerkt gelang, die Geldbörse samt Inhalt in Höhe von ca. 450 Euro zu stehlen ist derzeit noch unklar. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0.

4. Pkw zerkratzt, Oberursel, Weidengasse, Donnerstag, 18.07.2019 bis Donnerstag, 25.07.2019

(fs)Unbekannte Vandalen haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.07.2019 bis Donnerstag, 25.07.2019 ein in der Weidengasse geparkten Opel zerkratzt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0.

5. Scheibe eingeschlagen, Bad Homburg v. d. Höhe, Tannenwaldallee, Montag, 29.07.2019, 15:55 Uhr

(fs)Mittels eines unbekannten Tatmittels wurde im Laufe des gestrigen Mittags die Scheibe eines in der Tannenwaldallee in Bad Homburg geparkten roten Citroens eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

6. 18-jähriger Motorradfahrer verletzt, Oberursel, Oberstedten, Kanonenstraße, Montag, 29.07.2019, 17:07 Uhr

(fs)Ein 18-jähriger Motorradfahrer, welcher die Kanonenstraße in Fahrtrichtung Oberursel befuhr, ist am gestrigen Nachmittag mit seinem Motorrad verunfallt und dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach verlor der 18-Jährige am Ende der dortigen Applauskurve die Kontrolle über sein Gefährt, welches daraufhin wegrutschte und in Schräglage geriet. Dabei rutschte das Motorrad gegen die Leitplanke, wobei sich der 18-Jährige verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

7. Zusammenstoß beim Abbiegen, Weilrod, Emmershausen, Weilburger Straße, Montag, 29.07.2019, 10:28 Uhr

(fs)Auf der Weilburger Straße in Emmershausen ereignete sich gestern Morgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden ist. Zeugenaussagen zufolge ereignete sich der Unfall, als eine 52-jährige BMW-Fahrerin, um einem entgegenkommenden Lkw auszuweichen, auf der Weilburger Straße rückwärtsfuhr und dabei in den Kreuzungsbereich geriet. Dort kollidierte sie mit einem 67-jährigen VW-Fahrer, welcher gerade dabei war, nach rechts in Richtung Weilmünster abzubiegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

8. In Kurve touchiert, Weilrod, Altweilnau, Landesstraße 3025, Montag, 29.07.2019, 16:35 Uhr

(fs)Auf der Landesstraße 3025 kam es am Montagnachmittag im Weilroder Ortsteil Altweilnau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro entstanden ist. Der Unfall ereignete sich in einer engen Kurve, als es zu einem Kontakt zwischen einem Linienbus, welcher die Landesstraße 3025 in absteigender Richtung befuhr, und einem entgegenkommenden Pkw der Marke "TVR ENGINEERING" kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden.

