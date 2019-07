PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 29.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ältere Dame ausgeraubt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Sonntag, 28.07.2019, 16:30 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Täter ist am Nachmittag des Sonntages in ein Haus in Kirdorf eingestiegen und hat dort Wertgegenstände im Wert von ca. 400 Euro geraubt. Ersten Erkenntnissen nach betrat der Täter das Wohnhaus in Kirdorf durch ein Fenster und durchsuchte die Räume nach Diebesgut. Dabei wurde die 80-jährige Geschädigte auf die durch den Täter verursachten Geräusche aufmerksam, weshalb sie sich ins Erdgeschoss begab. Dort traf sie auf den Täter, welcher sie zu Boden drückte und anwies ruhig zu sein. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitet Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter wurde als ca. 28 Jahre alt, etwa 170 cm groß, gebräunter Hautton, dunkle kurze Haare beschreiben werden. Während der Tatausführung trug er ein dunkelblaues T-Shirt, eine graue kurze Hose sowie weiße Turnschuhe. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Anruf führt zu größerem Polizeieinsatz, Oberursel, Stierstadt, Königsteiner Straße, Montag, 29.07.2019, 05:00 Uhr

(fs)In den frühen Morgenstunden des Montages wurde der Polizei eine unklare Gefährdungslage in einem Hotel in der Königsteiner Straße in Oberursel gemeldet. Sofort wurden zahlreiche Streifen der Polizeistationen Oberursel und Bad Homburg entsandt, um die Situation zu überprüfen. Da durch einen Zeugen eine Person mit einer Schusswaffe gemeldet worden war, räumten die Beamten Teile des Hotels und durchsuchten dieses nach dem Täter. Im Laufe der Durchsuchung konnte weder eine Waffe noch ein schusswaffenähnlicher Gegenstand aufgefunden werden. Vielmehr handelte es sich bei dem Auslöser des Polizeieinsatzes um einen 29-jährigen Mann, welcher zuvor mit einem Bekannten Alkohol konsumiert hatte und daraufhin anfing, im Hotel zu randalieren. Im Zuge dessen schlug der 29-Jährige mehrfach auf seinen 20-jährigen Bekannten ein, wobei dieser verletzt wurde. Ein bei dem Täter durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation Oberursel gebracht.

3. Polizeibeamter verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, Samstag, 27.07.2019, 19:55 Uhr

(fs)Am Samstagabend wurde ein Polizeibeamter der Polizeistation Bad Homburg im Rahmen eines Einsatzes von einem 28-jährigen Mann verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Saalburgstraße in Bad Homburg, als die Beamten den äußerst aggressiven 28-jährigen Täter aufgrund eines vorrangegangen Einsatzes von häuslicher Gewalt vorläufig festnehmen wollten. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Täter mit Händen und Füßen, wobei er einen der eingesetzten Beamten verletzte. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen sowie eine Blutentnahme zur Polizeistation Bad Homburg gebracht.

4. Versuchter Einbruch, Friedrichsdorf, Köppern, Kleegartenstraße, Sonntag, 28.07.2019, 07:39 Uhr

(fs)Ein 19-jähriger Täter versuchte am Sonntagmorgen, in ein Haus in der Kleegartenstraße in Köppern einzubrechen. Dabei schlug der Täter eine Glasscheibe ein und versuchte, die Tür des Hauses zu öffnen. Als dies nicht gelang, flüchtete der Täter fußläufig vom Tatort. Er konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung gefasst und den polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. In Pkw eingebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Bommersheimer Weg, Sonntag, 28.07.2019, 03:00 Uhr

(fs)Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in einen Pkw eingebrochen, welcher auf dem Bommersheimer Weg in Bad Homburg geparkt war. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Täter dabei die Scheibe des Peugeot ein, um an die im Fahrzeug befindlichen Wertgegenstände zu gelangen. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendete der Täter eine Geldbörse sowie einen Rucksack, bevor er mit seinem Diebesgut im Wert von ca. 80 Euro flüchtete. Der Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

