Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwarzer Kombi beschädigt;Wendemanöver misslingt;Unterschiedliche Aussagen nach Unfall - Polizei sucht Zeugen;Fußgänger schwer verletzt - Blutentnahme bei Pkw-Fahrer;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schwarzer Kombi beschädigt - Zeugen gesucht

Marburg-Wehrda:

In der Straße "Im Schwarzenborn" verursachte ein Unbekannter am Samstag, 29. Mai, einen Schaden von 3000 Euro. Der Autofahrer krachte zwischen 17.30 und 18.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes hinten links in einen geparkten schwarzen Daimler Kombi und suchte das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wendemanöver misslingt - Zeugen gesucht

Marburg-Cappel:

Ein Wendemanöver misslang zwischen Freitag, 28. Mai, 8 Uhr, und Samstag, 29. Mai, 20.30 Uhr, in der Straße "Zum Neuen Hieb". Der Unbekannte touchierte dabei in der Einfahrt ein Garagentor und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unterschiedliche Aussagen nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Stadtallendorf:

Unterschiedliche Aussagen liegen der Polizei nach einem Blechschaden in Höhe von 7000 Euro in der Herrenwaldstraße vor. Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag, 29. Mai, gegen 10.50 Uhr, an der Parkplatzausfahrt zum Einkaufszentrum in Nähe des sogenannten Blumenkreisels. Beteiligt an der Kollision waren ein hellblauer VW sowie ein blauer BMW. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Geschehensablauf machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Fußgänger schwer verletzt - Blutentnahme bei Pkw-Fahrer

Neustadt:

Schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitt ein Jugendlicher am Samstagnachmittag, 29. Mai, in der Innenstadt. Der 16-Jährige musste von einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Der Unfall kam es um 15.55 Uhr im Bereich der Ampelanlage Querallee/Hindenburgstraße. Ein 44 Jahre alter Daimler-Fahrer musste dort zunächst wegen des angezeigten Rotlichts halten. Beim Anfahren verlor er beim Folgen der Vorfahrtsstraße nach links die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Hindenburgstraße ab, touchierte eine Steinmauer, und erfasste anschließend den jungen Fußgänger. Die Polizei veranlasste bei dem erheblich alkoholisierten Fahrer eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Der mutmaßliche Unfallverursacher machte bei der Polizei keinerlei Angaben zum Sachverhalt. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Jugendlicher stürzt mit Kleinkraftrad

Lohra/ K 50:

Verletzungen am Bein zog sich ein 16-Jähriger bei einem Unfall am Sonntag, 30. Mai, auf der Kreisstraße 50 zu. Der Jugendliche war gegen 18.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Rollshausen unterwegs und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell