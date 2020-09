Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unterschätzter Restalkohol

Edenkoben (ots)

Die Gefahr von Restalkohol wird von den meisten Autofahrern unterschätzt. In der Bahnhofstraße wurde am frühen Sonntagmorgen (27.09.2020, 00.06 Uhr) von einem 44 Jahre alten Autofahrer der Fahrzeugschlüssel einkassiert, weil er mit 1,6 Promille nach Hause fahren wollte. Da er am Sonntagmittag davon ausging, dass seine Alkoholisierung nicht mehr vorhanden war, kam er auf die Dienststelle und wollte seinen Fahrzeugschlüssel abholen. Erneut wurde er nach Hause geschickt, weil er immer noch 0,84 Promille Atemalkohol intus hatte. Die Polizei warnt: Wer bis Mitternacht dem Alkohol frönt, darf am nächsten Morgen nicht Auto fahren. Der Körper baut zwar den Alkohol nach einer gewissen Zeit ab, kann aber je nach individueller Konstitution bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Wer mit 0,5 Promille beim Autofahren erwischt wird, muss mit 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen.

