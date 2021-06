Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuze in Goßfelden- Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen;Einbrecher am Golfplatz;Corsa beschädigt;Geldbörse auf Friedhof verschwunden;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hakenkreuze in Goßfelden- Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Lahntal- Goßfelden:

Mit roter Farbe sprühten Unbekannte in Goßfelden mehrere Hakenkreuze auf. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht dringend nach Zeugen.

Die Unbekannten waren am Sonntag oder Montag (30/31. Mai) in der Ortschaft unterwegs und hinterließen die Hakenkreuze in der Marburger Straße, der Kaffeestraße, und in der Sarnauer Straße. Betroffen sind ein Verkehrsschild, ein Schaukasten, ein Hinweisschild sowie die Scheibe einer Bushaltestelle. Zeugen, denen in der relevanten Zeit in der Ortschaft verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, nehmen bitte Kontakt mit der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, auf.

Einbrecher am Golfplatz

Cölbe:

Einbrecher suchten in der Nacht auf Montag, 31. Mai, den Golfplatz in der Reddehäuser Straße auf. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Halle und brachen mehrere Spinde auf. Die Täter erbeuteten Kleidungsstücke, Spirituosen sowie eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Corsa beschädigt

Stadtallendorf:

Auf dem Kirmesplatz in der Philipp-Dux-Straße hinterließ ein Randalierer mehrere Kratzer auf dem Lack eines Pkws. Zu dem Vorfall kam es zwischen Freitag, 28. Mai, 12 Uhr, und Montag, 31. Mai, 12.45 Uhr. Der Schaden an dem Opel Corsa beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Geldbörse auf Friedhof verschwunden - Polizei sucht zwei Zeugen zur Klärung

Stadtallendorf:

Verzweifelt erschien am Montag, 31. Mai, eine Seniorin auf der Polizeistation Stadtallendorf und zeigte den Verlust ihrer Geldbörse an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach zwei Personen, um den Sachverhalt zu klären. Die 74-Jährige war gegen 12 Uhr zur Grabpflege auf dem Friedhof und verlor dabei ihre schwarze Damengeldbörse samt Bargeld und diversen Dokumenten. Eigenen Angaben zufolge sprach sie kurz danach ein älterer Mann an und teilte mit, dass er das Portmonee gefunden habe. Noch vor der Übergabe soll eine etwa 30 Jahre alte Frau mit blonden Haaren erschienen sein, die die Geldbörse öffnete und mit dem sinngemäßen Ausspruch "Das ist meine" an sich nahm und verschwand. Die junge Frau und der ältere Mann werden dringend gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428 - 93050, aufzunehmen.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell