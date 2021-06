Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: rankenfahrstuhl bei Unfall beschädigt;Berührung im Begegnungsverkehr;Unfall in enger Gasse - Hauswände und Dachüberstand in der Oberstadt beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Krankenfahrstuhl bei Unfall beschädigt - Polizei sucht weißen Kleinbus

Gladenbach/Landesstraße 3050:

Bereits am Montagnachmittag, 17. Mai, kam es auf der Landesstraße 3050 zu einem Blechschaden mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei sucht nach einem weißen Kleinbus und Zeugen.

Der weiße Kleinbus und ein dreirädriger Krankenfahrstuhl "Mini Crosser" waren in dieser Reihenfolge von Weidenhausen kommend in Richtung der Einmündung zur Petersburg unterwegs. Etwa gegen 13.30 Uhr soll der Kleinbus kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 255 plötzlich abgebremst haben. Die 70 Jahre alte Seniorin fuhr mit dem Krankenfahrstuhl auf. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt kurz und fuhr dann weiter. An dem Mini Crosser entstand ein Schaden von 900 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Berührung im Begegnungsverkehr - Dunkler VW Van gesucht

Bad Endbach/L 3050:

Auf etwa 120 Euro beläuft sich der Schaden an einem grauen Ford Edge nach einem Unfall am Mittwochvormittag, 2. Juni, auf der Landesstraße 3050 zwischen Bad Endbach und Gladenbach. Der Ford-Fahrer fuhr um 8.20 Uhr nach Gladenbach, als ihm der dunkle Van der Marke VW entgegenkam. Dabei soll der Van kurz vor einer Kurve teilweise auf die Gegenspur gekommen sein. Wenig später kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Unfall in enger Gasse - Hauswände und Dachüberstand in der Oberstadt beschädigt

Biedenkopf:

Es muss ein größeres und höheres Fahrzeug gewesen sein, dass am Sonntagabend, 30. Mai, gegen 21.45 Uhr, durch die enge Straßenführung der Mittelgasse fuhr und einen Schaden von knapp 2700 Euro hinterließ. Aufgrund der späten Zeit dürfte das Fahrzeug aufgefallen sein. Der Unbekannte touchierte mehrere Hausfassaden und Dachüberstände und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell