Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Malsch, Lkr. Karlsruhe - Nach Vorfahrtsverletzung Zeugen gesucht

MalschMalsch (ots)

Nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Freitagmittag, um 12.05 Uhr, zu einen Zusammenstoß zweier Fahzeuge. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges aus Frankfurt bog von der Daimlerstraße kommend nach links in die Durmersheimer Straße (L 608) ab und missachtete die Vorfahrt eines 35-jährigen Pkw-Führers aus Malsch. Der Pkw überholte nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor der Einmündung verbotswidrig ein anders Schwerfahrzeug und missachtete hierbei Fahrbahnmarkierungen. Evtl. wäre der Verkehrsunfall bei regelkonformem Verhalten vermeidbar gewesen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer mittelschwer verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Zur Klärung der Gesamtumstände bittet die Verkehrspolizei Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

