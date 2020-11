Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Ein Verletzter und 60.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Verletzter Pkw-Fahrer und ein Sachschaden von rund 60.000 Euro waren am Freitag gegen 12.05 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Sattelzug und einem Pkw in der Durmersheimer Straße von Malsch an der Einmündung der Daimlerstraße. Hierzu sucht die Verkehrspolizei wegen des noch unklaren Hergangs nach Zeugen, insbesondere zwei Pkw-Fahrer, die dem Lkw-Fahrer vor dem Unfall Vorrang eingeräumt haben sollen. Insbesondere diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0721 944840 bei der Autobahnpolizei Karlsruhe zu melden.

Nach bisherigen Feststellung der Beamten war der 33-jährige Sattelzugfahrer vom Industriegebiet her auf der Daimlerstraße unterwegs und wollte nach links in Richtung Neumalsch abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 35-jährigen Pkw-Fahrer, der dabei verletzt wurde und per Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam.

Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Nassreinigung der Fahrbahn erforderlich. Der Verkehr konnte örtlich umgeleitet werden. Schließlich war die Unfallstelle gegen 15 Uhr wieder geräumt

