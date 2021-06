Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher war wählerisch; Auseinandersetzung am Elisabeth-Blochmann-Platz; Berauscht am Steuer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Einbrecher war wählerisch

Ein Einbrecher zeigte sich wählerisch und stahl in dem Einfamilienhaus nur wertige Schmuckstücke. Weniger wertvolle Stücke ließ er liegen. Die Tat in der Wohnsiedlung Am Hang, zwischen Röthestraße und Erlenstraße war am Samstag, 05. Juni, zwischen 10.30 und 11.20 Uhr. Als die Bewohner zurückkehrten, standen die Terrassentür und mehrere Schränke in verschiedenen Räumen offen. Der Täter erbeutete Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Eventuell flüchtete der Täter durch die Rückkehr der Bewohner. Die Kripo Marburg sucht dringend nach Zeugen, die zur relevanten Zeit in der Wohnsiedlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Auseinandersetzung am Elisabeth-Blochmann-Platz

Am Freitagabend, 04. Juni, gab es wegen einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten einen größeren Polizeieinsatz am Elisabeth-Blochmann-Platz. Letztendlich ließ sich an diesem Abend ein genauer Geschehensablauf nicht klären. Ebenso wenig steht der Grund der Auseinandersetzung fest. Nach ersten Hinweisen soll es Flaschenwürfe und den Einsatz von Reizgas gegeben haben. Bislang kennt die Polizei die Identität von zwei leicht verletzten, zu dieser Zeit alkoholisierten jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie konnten die anderen geflüchteten Beteiligten lediglich als vier Ausländer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren beschreiben. Der Platz war nach bisherigem Wissen zur Vorfallzeit noch gut besucht. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der Auseinandersetzung, die sich bei der Polizei an diesem Abend noch nicht meldeten, um nachträgliche Kontaktaufnahme. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Berauscht am Steuer

Am zurückliegenden Wochenende beendete die Polizei die Fahrten mehrerer Autofahrer, weil sie entweder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Medikamenten oder Alkohol standen. Zwei hatten zudem keinen Führerschein.

Samstagabend (05. Juni, 23.30 Uhr) sprach ein Autofahrer an der Einmündung der B 62 zur Landstraße 3073 eine Streife an, die wegen eines Verkehrsunfalls auf der B 62 den Verkehr dort regelte. Den im Verlauf des Gesprächs bei der Streife aufkommenden Verdacht, dass der 34-Jährige unter Drogeneinfluss stand, bestätigte ein auf gleich mehrere Stoffe positiv reagierender Drogentest. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete anschließend die notwendige Blutprobe an. Am Sonntag, 06. Juni, gegen 10.50 Uhr, geriet ein 34 Jahre alter Mann im Lahntal in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Autofahrer besaß keinen Führerschein und stand nach positivem Drogentest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 11.40 Uhr fiel einer Streife in der Uferstraße ein Autofahrer durch die augenscheinlich unsichere Fahrweise auf. Aus dem Auto des 44 Jahre alten Mannes drang der Streife sofort der typische und in diesem Fall starke Alkoholgeruch entgegen. Außerdem lagen im Inneren diverse geöffnete und leere Flaschen. Der Alkotest zeigte letztlich 2,58 Promille an. Ein zusätzlicher Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Einen Führerschein hatte der in Wettenberg lebende Mann nicht. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe. Gegen 14.25 Uhr ging es dann am Richtsberg weiter. Ein 33 Jahre alter, polizeibekannter Autofahrer stand laut Drogentest unter dem Einfluss von Amphetaminen. Er hatte den Konsum selbst eingeräumt. Natürlich endete auch für ihn die Autofahrt mit der Kontrolle. Das gleiche "Schicksal" ereilte dann um 15.55 Uhr eine 44 Jahre alte Autofahrerin bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Marburg. Sie gab zu, unter dem Einfluss eines starken Medikaments zu stehen. Auch in diesem Fall veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe.

Martin Ahlich

