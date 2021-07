Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Quad gestohlen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag an der Straße "Am Stadion" ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug war zu Tatzeit vor einem dortigen Einfamilienhaus geparkt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Acces Shade Xtreme 850 EFI zusammen mit dem Originalschlüssel entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

