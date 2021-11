Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unzufriedene Kundin wird handgreiflich gegenüber Sicherheitsmitarbeitern

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Mittwochvormittag wurde eine unzufriedene Kundin in der Mannheimer Innenstadt handgreiflich gegenüber drei Sicherheitsmitarbeiter einer Agentur für Arbeitsmarktdienstleistungen in der Mannheimer Innenstadt. Der 50-jährigen Frau wurde durch die Security-Bediensteten der Zutritt zu der Agentur in den M-Quadraten verwehrt, woraufhin sie die drei Männer mit unflätigen Ausdrücken beleidigte, nach ihnen trat und mit Pfefferspray gegen sie sprühte. Die Mitarbeiter erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

