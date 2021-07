Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Diebe vor Supermarkt gestoppt - #polsiwi

Siegen (ots)

Getränke, Essen und einen Koffer wollten drei Diebe am Samstagnachmittag (24.07.2021) aus einem Lebensmittelmarkt an der Eiserfelder Straße in Siegen klauen. Von Erfolg war dieser Versuch aber nicht geprägt.

Ein Ladendetektiv beobachtete das Trio bei seinem Plan. Zuerst nahmen sie den Koffer, bevor sie hochprozentigen Alkohol, Fleisch und Zigaretten darin verstauten. An der Kasse versuchten sie, unbemerkt aus dem Laden zu fliehen. Einer der Täter konnte entkommen. Zwei weitere Männer (23 und 43 Jahre) wurden durch den Ladendetektiv gestoppt.

Insgesamt hatten die Waren einen Wert von knapp 600 Euro. Nun erwartet die Täter eine Strafanzeige.

