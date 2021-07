Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern am Wochenende -#polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am Wochenende ist es zu mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorrad- und Kleinkraftradfahrern gekommen. Die Bilanz: Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person.

Am Freitagmittag (23.07.2021) kam es auf der Siegener Sandstraße zu einem Auffahrunfall vor einer Ampel. Ein 59-jähriger Mann wartete mit seinem Kleinkraftrad vor der rotlichtzeigenden Lichtsignalanlage, als ein 46-jähriger Fahrer mit seinem PKW nicht rechtzeitig abbremste und mit dem stehenden Zweirad kollidierte. Hierbei stürzte der 59-Jährige und verletzte sich dabei schwer.

Ebenfalls am Freitag, dieses Mal in den Abendstunden, war ein 26-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße L 729 aus dem hessischen Rittershausen nach Hainchen unterwegs. Kurz vor Hainchen kam er im Verlauf einer scharfen Rechtskurve von seiner Fahrspur ab und fuhr geradeaus in die linksseitige Schutzplanke. Bei dem Aufprall auf die Leitplanke wurde er von seinem Fahrzeug über die Leitplanke in den dahinterliegenden Böschungsbereich geschleudert. Hierbei verletzte er sich schwer. Möglicherweise war er durch die tiefstehende Sonne geblendet und schätzte den Kurvenverlauf falsch ein. Ein Rettungshubschrauber war eingesetzt, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstagnachmittag (24.07.2021) ist es zu einem weiteren Unfall mit einem Motorrad gekommen. Auf der Bundesstraße B 480 bei Bad Berleburg-Girkhausen war eine Gruppe Motorradfahrer in Richtung Albrechtsplatz unterwegs. Ein 57-jähriger Fahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu Fall gekommen. Seine 59-jährige Mitfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der 57-Jährige hatte mehr Glück. Sein Motorradkombi wies zwar zahlreiche Beschädigungen auf, er selbst blieb aber unverletzt.

Am Sonntag führte die Kreispolizeibehörde im Bereich Hilchenbach auf sogenannten Schwerpunktstrecken Motorradsonderkontrollen durch. Insgesamt wurden 146 Motorräder überprüft. In 28 Fällen musste die Polizei einschreiten, acht Mal musste eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben werden.

