POL-SI: Auto von Betriebsgelände gestohlen - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto von Betriebsgelände gestohlen

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 08.07.2021 und Donnerstagmorgen (22.07.2021) einen PKW vom Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße in Siegen-Kaan-Marienborn gestohlen. Ein Mitarbeiter hatte am gestrigen Tag festgestellt, dass das Fahrzeug fehlt. Der Jeep Grand Cherokee mit schwarzer Lackierung hatte weder eine Zulassung noch Kennzeichen. Der Schaden beläuft sich auf über 40.000 Euro. Hinweise nimmt die Siegener Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell