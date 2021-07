Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Niedersetzen) (ots)

Eine 43-Jährige ist am Donnerstagmorgen (22.07.2021) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Setzetalstraße in Siegen-Niedersetzen unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 55-jähriger LKW-Fahrer die Südwestfalenstraße. Er wollte in der Folge auf die Setzetalstraße in Richtung Dillnhütten abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Ermittlungen die von links kommende 43-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß; die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

