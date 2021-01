POL-LDK: Schlagring und Springmesser mitgeführt - Anzeige folgt ++ Drogen gefunden ++ Mercedesstern abgebrochen ++ Polizei kontrolliert Wettbüros und Spielhallen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Schlagring und Springmesser mitgeführt - Anzeige folgt.

Bei einer Kontrolle am Montagabend (18.01.2021) fanden Beamte der Dillenburger Polizei einen Schlagring bei einem 22-Jährigen. Der aus Haiger stammende Mann war um 23:25 Uhr als Beifahrer eines Autos im Schloßbergtunnel unterwegs. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Ebenso muss sich eine 22-Jährige aus dem Dietzhölztal wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Sie kontrollierten die Polizisten gestern Abend (18.01.2021), um 21:00 Uhr in der Wilhelmstraße. Die junge Frau führte ein Springmesser mit sich.

Dillenburg: Polizei kontrolliert - Drogen gefunden

Mit einer geringen Menge Marihuana erwischten Dillenburger Polizisten gestern Abend (18.01.2021) einen 25-Jährigen in der Döngesstraße. Um 23:53 Uhr kontrollierten sie den Dillenburger, der als Beifahrer in einem weißen VW saß. Die Marihuana-Blüten transportierte der junge Mann in einer Papiertüte eines Schnellrestaurants. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Drogenbesitz verantworten.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Dillenburger Wilhelmstraße fanden die Beamten eine Aluplombe mit Drogen bei einem 17-Jährigen. Er hatte das Betäubungsmittel offenbar von einem 21-jährigen Bekannten gekauft. Den ebenfalls aus Dillenburg stammenden Bekannten kontrollierten die Ordnungshüter im Anschluss. Er ließ eine Aluplombe mit Marihuana fallen. Die Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher. Auf die jungen Männer kommt nun eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln zu. Gegen den 21-Jährigen wird zudem wegen dem illegalem Handel mit Drogen ermittelt.

Wetzlar: Mercedesstern abgebrochen

Zwischen Montag (18.01.2021) und Dienstag (19.01.2021) machten sich Unbekannte an einem weißen Mercedes zu schaffen. Der Benz stand auf dem Parkplatz am Kornmarkt. Die Diebe brachen den Stern von der Motorhaube am weißen 230 E ab. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise, zu den unbekannten Dieben, die zwischen 17:00 Uhr und 10:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Polizei kontrolliert Wettbüros und Spielhallen

Am Samstagabend (16.01.2021) führte die Wetzlarer Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wetzlar und dem Gewerbeaufsichtsamt Kontrollen in Spielhallen und Wettbüros im Stadtgebiet durch.

Zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr überprüften die Polizisten mehrere Lokalitäten.

Bis auf den Betreiber einer Spielothek, hielten sich alle Betreiber an die derzeitige Corona-Verordnung und ließen ihre Lokalität geschlossen.

In einer Spielhalle in der Hermannsteiner Straße trafen die Beamten zunächst auf heruntergelassene Rollos und dunkle Räume. Nachdem die Ordnungshüter an der verschlossenen Tür klopften, wurde diese geöffnet.

Insgesamt trafen die Polizisten 20 Personen in der Spielothek an.

Bei allen Anwesenden stellten die Beamten die Personalien fest. Auf sie kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Das Gesundheitsamt erhält eine Mitteilung aller Personen die gegen die Corona-Kontaktbeschränkung verstießen. Die Polizei sprach für alle Personen einen Platzverweis aus.

In der Spielhalle stellten die Ordnungshüter drei Automaten fest, die keine Zulassung hatten. Auch hier erwartet den Betreiber eine Anzeige.

