POL-LDK: Polizeieinsatz in Niederquembach + Berauscht unterwegs + Sportbeutel genommen + Deko-Waffe gestohlen + In Rohbau eingebrochen + Unfälle

+++

Schöffengrund: Polizeieinsatz in Niederquembach

Ein lauter Knall rief am späten Samstagabend in Niederquembach die Polizei auf den Plan. Zeugen hatten kurz zuvor aus einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Weingartenstraße ein Schussgeräusch wahrgenommen. In der Wohnung eines 62-Jährigen, der über waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, entdeckten die Beamten schließlich ein offensichtliches Einschussloch in der Wand. Da der Bewohner unter Alkoholeinfluss stand, wurden die aufgefundenen Schusswaffen sichergestellt.

+++

Wetzlar: Berauscht unterwegs

Der Fahrer eines grauen Kleinwagens war am Freitagnachmittag in der Innenstadt unterwegs. Offenbar hatte sich der aus Hohenahr stammende 34-Jährige hinters Lenkrad gesetzt, obwohl er zuvor Cannabis konsumiert hatte, wie ein Drogenvortest gegen 16.30 Uhr in der Straße "Neustadt" ergab. Dort war der Ford durch eine Streife der Wetzlarer Polizei angehalten und kontrolliert worden. Der Mann musste das Auto stehen lassen und mit zur Dienststelle. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei gegen 21 Uhr einen schwarzen Opel, der ziemlich schnell im Karl-Kellner-Ring unterwegs war und zudem eine rote Ampel überfahren hatte. Ordnungshüter konnten das Fahrzeug wenig später dann in der Max-Berek-Straße feststellen. Der mutmaßliche Fahrer pustete über 1 Promille. Mitnahme zur Polizeiwache zwecks Blutentnahme sowie Beschlagnahme des Führerscheins folgen. Schließlich durfte der 30-jährige Mann aus Wetzlar wieder gehen.

Gegen 23.50 Uhr war zudem in der Hohen Straße ein 17-Jähriger mit seinem Motorroller aufgefallen, der offenbar unter dem Einfluss von Ecstasy stand.

+++

Herborn: Sportbeutel genommen

Unbekannte haben am Freitag zwischen 17.55 Uhr nud 18.15 Uhr auf den Parkplatz eines Modehauses in der Hauptstraße die Fahrzeugscheibe eines grauen Mazda eingeschlagen. Aus dem Innenraum entnahmen sie einen schwarzen Sportbeutel von Nike, in dem sich neben einem Schlüsselbund auch die Geldbörse der Geschädigten befunden hatte. Hinweise richten Sie bitte an die Dillenburger Polizei unter 02771/9070.

+++

Haiger: Deko-Waffe gestohlen

Zwischen Samstag, 9.1. und Samstag, 16.1. sind Diebe in das Langenaubacher Schützenhaus eingestiegen. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Schränke, brachen einen Stromkasten auf und entwendeten letztlich eine nicht funktionstüchtige Deko-Waffe. Hinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771/9070.

+++

Wetzlar: In Rohbau eingebrochen

Wie erst jetzt bekannt wurde haben Einbrecher im Zeitraum von Heiligabend bis Samstag, 16.1. mit einiger Kraftanwendung die Eingangstür eines noch im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses in der Hainstraße aufgehebelt und so mehrere Tausend Euro Schaden verursacht. Aus dem Gebäude wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts entwendet. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Wetzlar in Verbindung zu setzen, Tel. 06441/9180.

+++

Lahnau: Gartentür angefahren

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist es in der Straße Am Langenbruch in Waldgirmes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, im Rahmen derer mehrere Hundert Euro Sachschaden entstanden. Vermutlich beim Rückwärtsfahren war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich der einstelligen Hausnummern gegen ein Gartentürchen eines Privatgrundstückes gestoßen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, war dieser dann davongefahren. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen, Tel. 06441/9180.

+++

Wetzlar: Beim Vorbeifahren Mercedes touchiert

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Freitag (15.Januar) 16.00 Uhr und Samstag (16.Januar) 19.30 Uhr die Hohe Straße und touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 14 geparkten weißen Mercedes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

+++

Lahnau: Bei Parkmanöver Hyundai beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Hyundai nach einer Unfallflucht in Dorlar. Der schwarze I30 stand zwischen Freitag (15.Januar) 18.40 Uhr und Samstag (16.Januar) 12.05 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße "Auweg". Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der vorderen, linken Seite und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

+++

Herborn: Ins Schleudern geraten

Samstagnacht (16.Januar) gegen 23.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Driedorf in einem VW die Bundesstraße 255 von Herborn nach Driedorf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn geriet der Driedorfer ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Das Fahrzeug kam schließlich auf der entgegenkommenden Fahrbahn zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

+++

Aßlar: LKW streift geparkten Opel

Freitagmorgen (15.Januar) gegen 06.00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Aßlar mit einem LKW die Straße "Ziegelei". Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Aßlarer einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

+++

