Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 88-Jährige wohlbehalten in Neuss aufgegriffen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hatte gestern Vormittag (Samstag, 17.04.) die Öffentlichkeit bei der Suche nach der dementen und als vermisst gemeldeten 88-jährigen Cuvan Y. gebeten, da sie trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht aufzufinden war.

Vergangene Nacht riefen aufmerksame Zeugen bei der Polizei in Neuss an, weil sich mitten in der Nacht eine ältere Frau alleine in der Fußgängerzone in Neuss aufhielt. Es handelte sich hier um die vermisste Dame. Sie war soweit wohlauf, wurde aber zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell