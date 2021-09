Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Straßenverkehrsgefährdung (Zeugen gesucht)

Montabaur/Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Abend des 03.09.2021, gegen 19:45 Uhr gingen bei der Polizeiautobahnstation Montabaur mehrere Notrufe wegen eines in Schlangenlinien geführten PKW ein. Der Fahrzeugführer befuhr zunächst die BAB3 in Fahrtrichtung Köln und wechselte am Autobahndreieck Dernbach auf die BAB48 in Fahrtrichtung Trier bis zur Anschlussstelle Höhr Grenzhausen. In diesem Bereich konnte der 41 jährige Fahrzeugführer aus Frankfurt gestoppt werden. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit erzielte er bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 3,16 Promille.

Auf o.g. Streckenabschnitt kam es mehrfach zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, die dem Fahrzeug immer wieder ausweichen mussten. Diese oder andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur (02602/9327-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

