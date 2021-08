Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Illegales Autorennen auf der B9

Koblenz (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 26.08.2021, 19.06 Uhr, konnte eine Zivilstreife der Polizei ein illegales Autorennen auf der B 9 in Höhe Mülheim-Kärlich beobachten. Die Fahrer eines BMW 140i und eines Audi SQ7 konkurrierten auf der stark befahrenen Bundesstraße im Erreichen der maximalen Höchstgeschwindigkeit. In Weiteren Verlauf wurde zudem der Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen stark verringert. Der Führerschein sowie das Fahrzeug des BMW-Fahrers wurden sichergestellt, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

