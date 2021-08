Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verunglücktem Motorradfahrer

Plaidt (ots)

Am Samstag, dem 21.08.2021, ereignete sich um 14:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61 in Höhe der Anschlussstelle Plaidt in Fahrtrichtung Köln. Ein Motorradfahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit der dortigen Mittelschutzplanke. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und erlag diesen noch an der Unfallstelle. An dem Unfall war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Die BAB 61 wurde daraufhin vor der Anschlussstelle Plaidt für 2,5 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Autobahnmeisterei Mendig.

