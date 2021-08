Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen auf der BAB 48

Koblenz (ots)

Ein PKW befährt am 20.08.21 gegen Mittag den rechten von zwei Fahrstreifen der BAB 48 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach. In Höhe der Anschlussstelle Koblenz kommt der PKW aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidiert dort mit einem auf dem Seitenstreifen befindlichen Abschleppfahrzeug, in welchem sich zwei Fahrzeuginsassen befinden und überschlägt sich daraufhin mit seinem Fahrzeug. Alle Beteiligten werden bei dem Unfall verletzt und müssen ärztlich versorgt werden. Die Autobahn war in Folge dessen ca. 1 Stunde gesperrt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell