Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der A 61

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Gegen 13:25 Uhr fuhr auf der A 61 zwischen AD Bad Neuenahr Ahrweiler und AK Meckenheim ein Pkw auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf. Der Fahrer des Pkw, der zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, konnte zwischenzeitlich von der Feuerwehr befreit werden. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgt durch die Polizeiautobahnstation Mendig. Angaben zur Unfallursache sind noch nicht möglich. Der Verkehr wird im linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

