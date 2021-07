Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht und illegale Müllablagerung mit Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Jugendliche stürzt mit Fahrrad

Am Donnerstag gegen 7:45 Uhr fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad die Rollhofsteige abwärts. In einer leichten Linkskurve stürzte sie etwa auf Höhe der Alten Reifensteige. Bei dem Unfall wurde die Jugendliche leicht verletzt. Das Fahrrad wies im Bereich der Bremsen Mängel auf, die unter Umständen zu dem Sturz geführt haben.

Schwäbisch Hall: PKW vs. Fahrrad

Am Donnerstag kurz nach 12:00 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer die neue Reifensteige von der B19 kommend. Auf Höhe des Luckenbacker Sees wollte er nach rechts über einen dort verlaufenden Radweg auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er eine 15-jährige Radfahrerin, welche auf dem Radweg Richtung B19 unterwegs war. Es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurde die Jugendliche verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Michelfeld: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Kundenparkplatz in der Straße Im Buchhorn geparkten VW Passat. Zeugen konnten einen dunklen SUV beobachten, bei dem es sich eventuell um das Verursacherfahrzeug handelt. An dem Passat entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Crailsheim: Illegale Müllablagerung

Unbekannte haben an verschiedenen Stellen im Waldgebiet zwischen Alexandersreut und Weipertshofen Wurzelwerk, Erdaushub, Bauschutt und andere Müllarten abgelagert. Vermutlich geschah dies zwischen dem 25.06.2021 und dem 27.06.2021. Aufgrund der Abfallmengen ist davon auszugehen, dass ein LKW oder ein anderes großes Fahrzeug zum Transport verwendet wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 07961 930-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell