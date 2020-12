Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201211-3-pdnms Feuer Scheune in Remmels

Remmels ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )Remmels ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Aufgrund eines Feuers in Remmels muss die Bundesstraße 77 im Bereich des Schadensortes voll gesperrt werden. Seit 10.20 Uhr brennt im Bereich Meiereiweg in Remmels eine Scheune, die Feuerwehr ist vor Ort am Löschen. Es befinden sich keine Personen mehr in der Scheune.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell