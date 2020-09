Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200904 - 0903 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 42-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 3. September 2020, gegen 17.15 Uhr, befanden sich vier Frauen im Alter zwischen 20 und 23 Jahren sowie ein 42-jähriger Mann aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe in der Lobby eines Hotels in der Mainzer Landstraße.

Dort zeigte der Mann den Frauen gegenüber den Hitlergruß und beleidigte sie mit antisemitischen, volksverhetzenden Äußerungen. Danach verließ der 42-Jährige das Hotel. Der sofort verständigten Polizei gelang es, den Beschuldigten festzunehmen. Dieser war zuvor bereits durch unflätige Bemerkungen gegenüber dem Personal und dem Nichttragenwollen der Mund-Nasen-Bedeckung aufgefallen.

Der 42-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wird sich wegen Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Hausfriedensbruch zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell