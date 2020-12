POL-NMS: 201210-2-pdnms Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall im Bereich Hohn

Polizeidirektion Neumünster

Am 09.12.2020 um 15:49 Uhr kam es auf der L39 zwischen Hamdorf und Hohn zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 48 jährige Ford Fahrerin befuhr aus Bargstall kommend die Bargstaller Straße und beabsichtigte an der Kreuzung mit der L39 geradeaus nach Elsdorf-Westermühlen weiterzufahren. Dabei missachtete sie das für sie geltende Stopp-Schild und übersah einen vorfahrtberechtigten Mercedes. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Mercedes sich drehte und in den Graben rutschte. Der Mercedes wurde dabei so beschädigt, dass die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs abtrennen musste, um die 79 jährige Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien zu können. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro.

