Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt, Unfallflucht & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Leutenbach: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurde in der Ziegeleistraße ein geparkter Nissan im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Sebastian-Bach-Straße geparkten Fiat Punto und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Defekter Staubsauger löst Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt an einem Staubsauger in einer Fahrzeugwaschanlage in der Steinbeisstraße löste am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Zeuge bemerkte gegen 20:50 Uhr den rauchenden Staubsauger und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell