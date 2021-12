Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Verkehrsüberwachung mit traurigem Spitzenreiter

Wetter (ots)

Gestern Abend führte der Verkehrsdienst im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Wetter auf der Grundschötteler Straße durch. Das Resümee: Im innerstädtischen Bereich waren insgesamt 15 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Gegen zwei Fahrzeugführer*innen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Trauriger Spitzenreiter war ein Wetteraner, der mit seinem 230 PS starken Audi unterwegs war. Vor der Kontrollstelle überholte er andere Fahrzeuge und wurde auf Höhe des Seniorenheims mit 96 km/h zu schnell gemessen. Wegen dieses groben Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung wird eine ein Bußgeld in Höhe von 400 EUR sowie zwei Punkte in Flensburg fällig. Weiterhin muss der Raser mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Diese Geschwindigkeiten gefährden, gerade innerhalb geschlossener Ortschaften, nicht nur die betroffenen Pkw-Fahrer*innen, sondern auch unbeteiligte Dritte. Die Polizei appelliert deswegen dringend an alle Verkehrsteilnehmer*innen sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten. In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal auf den erst kürzlich aktualisierten Bußgeldkatalog erinnern. Rasen ist nicht nur gefährlich, sondern auch teuer!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell