Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - 55 Euro aus Wohnung gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Eine bisher unbekannte Frau gelangte am Dienstag (04.05.2021) in die Wohnung einer 81-Jährigen aus Ludwigshafen und entwendete 55 Euro Bargeld. Gegen 17.30 Uhr klingelte die unbekannte bei der Seniorin und gab vor Bargeld zu benötigen. Anschließend betrat die Trickdiebin ohne das Einverständnis die Wohnung. Eingeschüchtert von der Frau übergab die 81-Jährige 55 Euro Bargeld. Die unbekannte Frau verließ daraufhin die Wohnung. Die Trickdiebin war zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70m groß. Sie hatte schwarzes Haar und trug einen schwarzen Mantel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell