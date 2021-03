Feuerwehr Detmold

FW-DT: Dachstuhlbrand

Detmold (ots)

Am Samstagabend um 20:04 Uhr wurden die Einheiten Brokhausen und Hauptamtlich zu einem Wohnhaus an der Straße "Bieser Berg" im Ortsteil Barkhausen gerufen. Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude bemerkt und den Notruf gewählt. Als die ersten Kräfte eintrafen, war bereits Feuerschein erkennbar, sodass der diensthabende Einsatzleiter gegenüber der Feuer- und Rettungsleitstelle Lippe einen Dachstuhlbrand bestätigen musste. Daraufhin wurden zusätzlich die Einheiten Diestelbruch und Mitte sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Mit mehreren Trupps im Innen- und Außenangriff wurde der Dachstuhlbrand bekämpft. Von der Drehleiter aus wurden Teile des Daches abgedeckt. Das zeitintensive Suchen und Ablöschen von Glutnestern dauerte bis in die Morgenstunden an. Zwischenzeitlich wurde Schaummittel eingesetzt, um ein besseres Eindringen des Löschwassers in das Brandgut zu ermöglichen. Ein Feuerwehrkamerad musste während des Einsatzes aufgrund von Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 04:30 Uhr (in dieser Nacht fand die Zeitumstellung auf Sommerzeit statt) konnten die eingesetzten Kräfte zunächst einrücken.

Gegen 07:30 Uhr setzten Nachbarn jedoch erneut einen Notruf ab, da eine leichte Rauchentwicklung aus dem zerstörten Dachstuhl erkennbar war. Die offenbar neu aufgeflammten Glutnester wurden daraufhin durch das hauptamtliche Personal und die Löschgruppe Brokhausen abgelöscht. Eine weitere Nachkontrolle wurde in den Nachmittagsstunden durch das hauptamtliche Personal vorgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell