POL-EN: Hattingen - Kollision im Kreuzungsbereich mit einer leichtverletzten Person

Hattingen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw. Hierbei befuhr eine 54-jährige Essenerin mit ihrem VW Touran die Henrichs-Allee in Hattingen. In Höhe der Kreuzung "Zum Kraftwerk" übersah sie einen von rechts kommenden 63-jährigen Hattinger mit seinem Chevrolet. Sie kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Chevrolet und wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der VW Touran war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro.

