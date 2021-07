Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb stiehlt Halskette aus Geschäftsauslage

Mönchengladbach (ots)

Um in die Auslage eines Geschäfts an der Stephanstraße greifen zu können, hat ein bislang unbekannter Täter am Freitag, 30. Juli, gegen 4.45 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen und eine Halskette daraus entwendet.

Von dem Krach aufgeschreckt, konnte ein Zeuge den Dieb aus seinem Fenster beobachten und ihn ansprechen. Als dieser sich ertappt wusste, stieg er auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Oskar-Kühlen-Straße davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, hager, circa 50 Jahre alt. Er trug eine Wollmütze unter der fettig-glänzende Haare herausschauten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell