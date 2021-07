Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Schnellrestaurant-Parkplatz

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Parkplatz einer Fastfood-Ketten-Filiale an der Straße Rahracker in der Nähe des Hauptbahnhofs Mönchengladbach ist es am Mittwochmorgen, 28. Juli, gegen 5 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht gekommen.

Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer eines Autos mit gräulich wirkendem Farbton mehrfach versucht haben in den Bereich des Drive-In-Schalters einzufahren. Kurz darauf vernahmen die Zeugen einen lauten Knall und der Wagen entfernte sich vom Gelände über die Korschenbroicher Straße in Richtung Stadtmitte. Mitarbeiter der Filiale stellten kurz darauf fest, dass der äußere Bereich eines zu dem Zeitpunkt unbesetzten Drive-In-Schalters stark beschädigt wurde.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Polizei Mönchengladbach 02161/29-0. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell