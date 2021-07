Polizei Mönchengladbach

POL-MG: So besser nicht: Laufen gelassener Motor und schlechte Parkplatzwahl

Mönchengladbach (ots)

Einem Autodieb hat es ein 56-Jähriger an der oberen Aachener Straße am Mittwochabend, 28. Juli, besonders leicht gemacht: Als er aus seinem Wagen stieg, ließ er nicht nur den Schlüssel im Zündschloss stecken, sondern auch den Motor laufen.

Der Mann wollte nach eigener Aussage nur kurz an einem Imbiss "rausspringen", um sich dort etwas Essbares zu holen. Diesen Moment nutzte der Täter, um mit dem Auto davonzufahren.

Wie sich herausstellte, war der Diebstahl für den 56-Jährigen zusätzlich unangenehm, denn bei dem dunkelblauen VW Golf handelte es sich gar nicht um sein Auto.

Die Fahrt zum Einkaufen und die anschließende Wahl des Parkplatzes haben einen 21-jährigen Mönchengladbacher am Mittwochnachmittag, 28. Juli, in größere Erklärungsnot gebracht.

Weil er sich etwas zu Essen kaufen wollte, fuhr der Mann mit seinem Auto gegen 14:45 Uhr zum Alten Markt. Dort angekommen, parkte er ausgerechnet auf einem der Polizeiparkplätze auf der Neustraße. Polizisten fiel das Auto aber nicht nur deshalb auf, denn der Wagen hatte zusätzlich entsiegelte Kennzeichen.

Der 21-Jährige gab an, dass er den Polizeiparkplatz sofort frei machen werde. Die Kennzeichen seien vom Ordnungsamt entsiegelt worden, weil der Versicherungsschutz gefehlt habe. Er habe aber mittlerweile den Versicherungsschutz und müsse nur noch eine HU in einer Werkstatt durchführen lassen, so der 21-Jährige. Daraufhin fragten die Polizisten bei der von ihm genannten Versicherung nach, die die Angaben bestätigte.

Die Beamten wiesen den 21-Jährigen darauf hin, dass ihm durch das Straßenverkehrsamt nur Fahrten zur HU bzw. erforderliche Fahrten zu einer Werkstatt gestattet seien. Sein Auto solle er deshalb schnellstmöglich aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernen. (cr/jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell